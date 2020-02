"Um homem de valores e de causas". As reações à morte de João Ataíde das Neves

© João Girão

Por TSF/Lusa 21 Fevereiro, 2020 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Um homem de causas", com uma "excelente capacidade profissional" e uma pessoa de quem só se pode "dizer bem". É assim que João Ataíde das Neves, o deputado que morreu esta sexta-feira aos 61 anos, é descrito por várias personalidades políticas.

Entrevistada pela TSF, Ana Catarina Mendes recorda-o como "um senhor de enorme sentido de humor, enorme inteligência e enorme cultura e um excelente autarca à frente da Câmara Municipal da Figueira da Foz" A socialista acrescenta que "como deputado, estava neste momento a estrear-se, mas já a fazer um bom papel na área da organização da defesa europeia".

"Era um homem de muitas causas que vivia apaixonadamente cada uma das causas que tinha em mãos", adianta Ana Catarina Mendes.

Também o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, lamentou a morte do colega de partido , elogiando a "excecional capacidade profissional e política" e a "dedicação à causa ambiental".



"O ministro, e todos no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, lamentam profundamente a morte do dr. João Ataíde. Todo o seu percurso como magistrado, como presidente da Câmara da Figueira da Foz e como secretário de Estado do Ambiente foi um exemplo de serviço público", lê-se numa nota assinada por João Pedro Matos Fernandes, em que apresenta condolências à família.



Matos Fernandes considerou ainda que o antigo governante "deu provas de uma excecional capacidade profissional e política e de dedicação à causa ambiental.



Já Rui Rio diz-se "chocado" com a notícia da morte do homem de quem garante que só se pode "dizer bem".

"Estou chocado com o falecimento de João Ataíde das Neves. Ainda ontem [quinta-feira] participou normalmente nos trabalhos parlamentares. Um homem que tive o prazer de conhecer quando foi diretor da PJ no Porto e de quem só posso dizer bem", escreveu Rui Rio na sua conta no Twitter, em que também apresenta "sentidos pêsames à família e ao PS".

O deputado do PS, ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz e antigo secretário de Estado do Ambiente João Ataíde morreu esta sexta-feira, aos 61 anos, de doença súbita, disse à agência Lusa o presidente daquele município.



Carlos Monteiro não adiantou pormenores sobre a morte do seu antecessor no cargo, apenas referindo que se deveu a doença súbita.



João Ataíde morreu durante a madrugada em Coimbra, onde estava após ter regressado de Lisboa na quinta-feira.



Antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cargo que ocupou durante uma década, João Ataíde renunciou ao mandato em abril de 2019, para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.



Nas últimas eleições, foi candidato a deputado nas listas do PS pelo círculo de Coimbra, tendo sido eleito.