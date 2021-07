"Um país dependente em relação ao estrangeiro." PCP vê estado da nação com "grandes problemas"

João Oliveira aponta a falta de investimento na produção nacional, em particular, na saúde, na educação e nos serviços públicos, a redução de salários e de postos de trabalho, a perda de direitos dos trabalhadores, decorrente de abusos laborais justificados com a pandemia, como os maiores problemas do país.