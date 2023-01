Um partido, uma cara. A sobrevivência do Chega está em jogo no futuro?

André Ventura foi reeleito com 98,3% dos votos, na 5.ª Convenção Nacional do Chega © Leonardo Negrão/Global Imagens

"O partido de um homem só." A frase tem sido recorrente, nos corredores e no palco da 5.ª Convenção Nacional do Chega. Ventura é o fundador, o primeiro deputado, o presidente, e nesta convenção, mais uma vez, tornou a ser o único candidato à liderança.

Dentro do próprio Chega, há quem não veja perigo nenhum em ter um partido com uma única cara. Pedro Basso, que veio do Seixal para Santarém, para participar na convenção enquanto delegado, duvida mesmo da necessidade de ter mais nomes a representar o partido.

"Não há espaço, sequer, para considerar outras opções. Já temos o melhor. Para que é que vamos estar a pensar no segundo, no terceiro, ou quarto melhores?", questiona. "Já temos o melhor. Estamos gratos por isso e bastante satisfeitos."

Para este militante, não é oportuno pensar agora em sobrevivência futura ou sucessão no partido. "Temos um líder como o André Ventura - que, como o próprio diz, está cheio de energia, pronto para mudar Portugal, e é isso que nós queremos", indica.

Opinião diferente tem Ana Fonseca, militante vinda de Faro, que defende que, para crescer, o partido tem de contar com mais nomes na fila da frente. "André Ventura tem preponderância no partido, obviamente, mas não pode ser o partido de um homem só. Vai ter de ser o partido de muitos homens e mulheres, com certeza, como terceira força política que está a aparecer e se está a sedimentar", sustenta.

Filipa Silva, delegada de Vila Franca de Xira, não está preocupada com a sobrevivência do partido. Considera que nem mesmo Ventura é um líder imprescindível. "O André Ventura é o André Ventura. Não é insubstituível", atira.

"Há muita gente no partido que tem o mesmo nível que ele e que continua o partido, com certeza", defende.

A 5.ª Convenção Nacional do Chega decorre até este domingo, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém. O partido reelegeu, este sábado, André Ventura como líder, com 98,3% da votação.