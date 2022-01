Um serviço cívico eleitoral

© Direitos Reservados

Por Nuno Domingues 04 Janeiro, 2022 • 21:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Chama-se "As Minhas Eleições", e é um projeto de um doutorando da universidade de Coimbra, que sentiu falta de esclarecimento sobre o processo eleitoral.



Nesta página que está a ser construída, é possível ter informações sobre as formas de votar, sobre os candidatos e as diferenças entre círculos eleitorais, e sobre os programas eleitorais.

Ouça aqui a entrevista com João Albuquerque sobre o portal "As Minhas Eleições". 00:00 00:00

A informação disponibilizadas pelos próprios partidos, preferencialmente.

João Albuquerque, o criador de "As Minhas Eleições", diz que parte da informação já está disponível.



Quando começar a campanha eleitoral, no próximo dia 16, João Albuquerque espera ter pronta a informação dos partidos sobre propostas eleitorais, para que possam ser comparadas pelos utilizadores.



O criador da página As Minhas Eleições diz que não está a substituir-se a ninguém, mas a complementar a informação que os eleitores devem (ou podem) procurar, antes de um voto consciente.



A página está disponível no endereço asminhaseleições.pt e nas redes sociais.