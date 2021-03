Uma cerimónia sem abraços para o 'Presidente dos afetos'. As imagens da tomada de posse

Por TSF 09 Março, 2021 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse no segundo mandato como Presidente da República esta terça-feira, numa cerimónia marcada pelas restrições associadas à pandemia de Covid-19.

Para o 'Presidente dos afetos', não houve sequer direito a apertos de mão na Assembleia da República e o contacto com os populares foi quase nulo, exceção feita a um desvio para ser fotografado por cidadãs que estavam a assistir ao cerimonial durante o percurso feito a pé até São Bento.

Na sessão solene da tomada de posse, apenas estiveram presentes as mais altas precedências do Protocolo do Estado Português, 50 deputados e seis membros do Governo. No total, menos de cem pessoas no hemiciclo.

Há cinco anos, no início do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, até o rei de Espanha marcou presença na cerimónia com mais de 500 convidados, cerca de 230 elementos dos três ramos das Forças Armadas, e centenas de populares nas ruas.