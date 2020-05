"Uma mistura explosiva": Estado financia TAP mas "não tem mão" na gestão

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Rui Moreira não ficou satisfeito com o Alerta de António Costa face ao anúncio feito pela Comissão Executiva da TAP sobre o plano de retoma de rotas a partir de junho.

Em declarações no Fórum TSF, o presidente da Câmara Municipal do Porto defendeu que o Governo tem de deixar claro que a gestão da companhia aérea não pode ser privada e ainda assim receber apoios do Estado.

A TAP ser, ao mesmo tempo, uma empresa que depende do erário público, mas em que o Governo é "incapaz" de tomar decisões, é "uma mistura terrível explosiva", condena.

Para Rui Moreira, "o Governo não tem mão na TAP", mas continuam a ser criadas expectativas de que a companhia aérea vai receber mil milhões.

O presidente da Câmara Municipal do Porto não acredita que a companhia aérea aumente o número de voos para o Norte, mas sublinha que há companhias estrangeiras a voar muito mais para o aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"Se não for com a TAP, que não seja com a TAP. O que não podemos é ficar sem ligações para os nossos emigrantes, turistas e empresas exportadoras", sublinha.

Por seu lado, Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da câmara de Gaia e da Associação de Municípios do Porto, defende que se depois do que disse o primeiro-ministro nada mudar, terá de ser exigida a demissão da administração da TAP.

"Estamos a perder tempo a mais a repetir daquilo que é obvio, temos de passar das palavras aos atos: ou alteram a ridícula decisão que tomaram ou julgo que não têm a confiança dos portugueses."

Também Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) considera que a TAP cometeu "um erro" que prejudica e representa um "prejuízo" para todo o país.

O Algarve está solidário com o Norte, mas António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve e da câmara municipal de Olhão comenta no Fórum TSF que a TAP até "serve melhor o Norte do que serve o Algarve".

"O principal destino turístico do país não tem nenhuma ligação para fora da região com a TAP. Nenhuma. E desde sempre", lamenta.

Se houver investimento no aeroporto Sá Carneiro terá de haver também em Faro, defende o autarca.

O primeiro-ministro afirmou, esta quarta-feira, que a Comissão Executiva da TAP tem o dever legal de "gestão prudente" e "não tem ​​​​​​​credibilidade" um plano de rotas sem prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras de Portugal.

Estas posições foram transmitidas por António Costa à agência Lusa, em reação ao anúncio feito pela Comissão Executiva da TAP sobre o plano de retoma de rotas a partir de junho.

António Costa começou por frisar que "a gestão das fronteiras é responsabilidade soberana do Estado português" e que a presente pandemia de covid-19 "exigiu e exige por tempo ainda indeterminado a imposição de restrições na circulação nas fronteiras terrestre, marítima e aérea".

"Não tem credibilidade qualquer plano de rotas definido pela TAP sem a prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras definida pela República Portuguesa", acentuou o primeiro-ministro.

António Costa disse mesmo ver-se "obrigado a recordar à Comissão Executiva da TAP os deveres legais de gestão prudente e responsável da companhia".

Esse conjunto de deveres legais de gestão prudente e responsável na gestão da transportadora aérea nacional, de acordo com o primeiro-ministro, "não é compatível com a definição, divulgação e promoção de planos de rotas cuja viabilidade depende da vontade soberana da República Portuguesa na gestão das suas fronteiras".