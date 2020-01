Uma questão de números. Rio usa Twitter para provocar Montenegro

Escreve Rio: "Qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso?" © Lusa

Rui Rio ganhou a primeira volta das diretas do PSD com 49,44%. Luís Montenegro ficou em segundo lugar com 41,26% dos votos. Os números são importantes para compreender a publicação irónica do líder social-democrata na rede social Twitter para se referir à interpretação dos resultados por parte do adversário direto.

Professora: Qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso?

Zéquinha: 0,4%! Sra. professora!

Porque quando em Outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD, eles acharam que houve um desastre. E agora que perderam por 8,1%, acham que tiveram um resultado jeitoso - Rui Rio (@RuiRioPSD) January 13, 2020

Escreve Rio: "Qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso?" E logo responde: "0,4%", já que, "quando em Outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD, eles acharam que houve um desastre". Agora, compara Rui Rio sobre as percentagens obtidas na primeira volta da corrida à liderança do partido, "Perderam por 8,1%" e "acham que tiveram um resultado jeitoso".

Sem nunca referir a quem se dirige, o social-democrata deixa assim um recado para o outro candidato que disputará a segunda volta já este sábado.