"Uma trapalhada enorme." PSD questiona que "segredos" justificam mobilizar serviços secretos para recuperar computador

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento © António Pedro Santos/Lusa

Por Carolina Rico 29 Abril, 2023 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD exige um esclarecimento "cabal" do primeiro-ministro António Costa sobre "tudo o que se tem passado estas semanas" na TAP e acusa o ministro das Infraestruturas de mentir à comissão parlamentar de inquérito (CPI).

Em declarações aos jornalistas este sábado na sede dos sociais-democratas, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, considerou "de uma gravidade enorme" a revelação de que João Galamba terá contactado o Serviço de Informações de Segurança (SIS) para "reportar o roubo" de um computador portátil por parte do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, por estarem em causa documentos classificados pelo gabinete nacional de segurança.

"Não é compreensível que se tenham chamado os serviços secretos, o SIS, que dependem do primeiro-ministro, para recuperar um computador, quando um furto normal se recorre à PSP", condena Joaquim Miranda Sarmento. "Que segredos, que informações que comprometem o Governo, é que esse computador tem que justifiquem a chamada do SIS", questiona.

Joaquim Miranda Sarmento reitera que o António Costa tem de "esclarecer rapidamente o país em que estado é que está o seu Governo ao fim de todos estes estes escândalos graves e, em particular sabendo-se ontem que o senhor ministro das Infraestruturas quis mentir à comissão parlamentar de inquérito e quis ocultar informação."

O jornalista Francisco Nascimento resume o essencial das declarações de Miranda Sarmento 00:00 00:00

Isto depois de o adjunto exonerado do ministro João Galamba, Frederico Pinheiro, ter acusado esta sexta-feira o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO. Já o ministro das Infraestruturas negou "categoricamente" as acusações, referindo ainda que, "pelo contrário", "toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada".

"É tudo uma trapalhada enorme. Com informações contraditórias, mas que no final apanham os membros do Governo a faltar à verdade", acusa o líder parlamentar do PSD. Ou "o primeiro-ministro afirma a sua autoridade ou então corre o risco sério de ver o Governo a degradar-se ainda mais e atingirmos uma situação muito difícil para o país".

Questionado se o ministro das Infraestruturas tem condições para se manter no cargo, Joaquim Miranda Sarmento considera que "depende daquilo que for a capacidade do primeiro-ministro em dar explicações ao país".

Sobre uma eventual uma moção de censura ao Governo, o líder parlamentar do PSD afirma que os sociais-democratas não ponderaram ainda seguir esse caminho. "Se justificar, não excluímos a moção de censura, mas neste momento também não é algo que esteja a ser debatido", aponta.