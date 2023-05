No Dia da Europa, José Manuel Fernandes esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 10:18

José Manuel Fernandes defende que "a União Europeia precisava de líderes em vez de governantes". Em declarações na emissão especial de Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o eurodeputado do PSD diz que há "líderes políticos" que "só olham para o seu próprio umbigo".

"Um bom exemplo" deste problema, aponta, é caso do Presidente da França, Emmanuel Macron, "que defende e bem a autonomia estratégica, mas depois não quer deixar passar nos Pirenéus as interconexões elétricas."

"Precisávamos de projetos comuns na União Europeia", defende José Manuel Fernandes. "Se olhar para os Estados-membros não lhes falta dinheiro, nunca tiveram tanto dinheiro, mas depois é preciso a união da Energia, um projeto comum; a união dos transportes, essencial para Portugal, por exemplo, na questão da ferroviária; a união Digital; a união da Saúde; a união da Defesa."

O eurodeputado social-democrata destaca ainda que quanto maior for a colaboração maior será a poupança e o poder: somando "os orçamentos da Defesa dos 27 é mais do triplo do orçamento militar da Rússia".

E no caso da Proteção Civil, continua, "com menos se fazia mais". Por exemplo, seria possível concentrar "27 aviões juntos" para combater um grande incêndio.

