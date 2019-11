Universidades vão ser compensadas pelos cortes de 2018

15 Novembro, 2019 • 22:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As universidades vão ser compensadas no ano que vem pelos cortes que sofreram em sede de propinas em 2018. As instituições de Ensino Superior vão ser dotadas de um acréscimo orçamental de cerca de 23 milhões de euros, um valor que até 2023, vai crescer na casa dos 2% ao ano.

Pub Pub

"Corresponde no próximo ano, em 2020, a 23 milhões de euros. A redução das propinas está assegurada neste valor apresentado pelo Governo", explicou à TSF Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

Pub Pub

O jornalista Miguel Videira entrevistou o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Fontaínhas Fernandes. 00:00 00:00

São números que constam do acordo de legislatura das universidades com o Governo. ​​A assinatura do documento entre as Universidades e governo está prevista para o próximo dia 29.