Urgências encerradas: ministra recebe médicos e administradores antes de ser ouvida no Parlamento

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai receber esta segunda-feira a Ordem dos Médicos e os administradores hospitalares, sabe a TSF, para discutir os problemas nas escalas que têm levado ao encerramento dos serviços de urgências de obstetrícia de vários hospitais portugueses.

A governante é depois esperada na Comissão Parlamentar de Saúde, esta sexta-feira, para discutir as conclusões do relatório do Tribunal de Contas sobre o Serviço Nacional de Saúde, devendo os deputados aproveitar a ocasião para a questionar sobre a situação nos hospitais.

No final da última semana, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) alertou para constrangimentos no funcionamento dos serviços de obstetrícia e ginecologia até segunda-feira em vários hospitais na região de Lisboa.

As maternidades da região realizaram 75 partos no sábado, anunciou a ARSLVT. As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, estiveram fechadas até às 20h00 deste domingo.

O Presidente da República insistiu este domingo que o encerramento de serviços de urgência em vários hospitais decorre de situações específicas associadas a problemas de substituição, afirmando acreditar que o problema não se prolongue durante o verão.

*notícia atualizada às 22h18 para retirar a referência à Ordem dos Enfermeiros