Ursula von der Leyen tem conduzido "de forma exemplar" a União Europeia

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que Ursula von der Leyen tem sido "exemplar" no exercício do seu mandato de presidente da Comissão Europeia e adiantou que a presidência portuguesa do Conselho dará prioridade ao desenvolvimento do pilar social.

António Costa assumiu estas posições numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, que hoje iniciou uma visita de dois dias a Portugal.

"Ursula von der Leyen tem conduzido a União Europeia de forma exemplar num momento tão difícil no atual quadro de pandemia que tem atingido duramente a Europa. Sob o impulso da Comissão, a forma como a União Europeia tem enfrentado esta crise é um exemplo de como a união faz a força e reforça a capacidade de todos de podermos estar à altura desta crise", sustentou o primeiro-ministro.

Antes desta conferência de imprensa, António Costa e Ursula von der Leyen tiveram uma breve reunião de 40 minutos. Depois, ainda esta noite, terão em São Bento um jantar de trabalho.

Nas suas primeiras palavras perante os jornalistas, o líder do executivo português referiu que a crise sanitária "tornou-se rapidamente uma crise económica e social".

"A forma como a Comissão dinamizou a resposta europeia foi a todos os títulos exemplar. Creio que todos os europeus estão reconhecidos à liderança de Ursula von der Leyen", insistiu António Costa, antes de elogiar igualmente o executivo de Bruxelas por ter "organizado o esforço de todos os Estados-membros no apoio ao desenvolvimento da vacina e para a aquisição conjunta da vacina" contra a covid-19.

"Essa é uma condição fundamental para podermos superar esta crise", frisou o primeiro-ministro.

Tendo ao seu lado a responsável germânica, António Costa falou também sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho a partir do primeiro semestre de 2021.

"A presidência portuguesa elegeu como prioridade o desenvolvimento do pilar social da União Europeia, porque é uma condição fundamental para reforçar a nossa capacidade nas áreas da saúde e apoio aos mais idosos e aos mais jovens. Queremos ainda criar as condições para o reforço das qualificações, tendo em vista os desafios das transições do digital e do clima. É preciso reforçar a inovação para que as empresas possam ser mais competitivas na nova era climática e digital e reforçar a proteção social para que todos sintam confiança para enfrentar os desafios", declarou António Costa.