"Uso abusivo." PSD queixa-se à CNE do movimento que apoia Rui Moreira

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto

O PSD/Porto acusou na quarta-feira o movimento independente liderado por Rui Moreira de enviar informação da apresentação da sua recandidatura à Câmara "para emails institucionais" do município, acrescentando que vai apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"A assessoria de imprensa do Movimento Rui Moreira remeteu informação oficial relativa à cerimónia de apresentação da recandidatura de Rui Moreira para emails oficiais da autarquia, que estão a ser reencaminhados de emails institucionais de departamentos da autarquia (note-se não pessoais), para as contas institucionais dos funcionários informando-os desta iniciativa do movimento", denuncia a concelhia do PSD/Porto, em comunicado.

A candidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto rejeita todas as acusações e fala em calúnia, mas no dia em que o atual presidente apresenta a recandidatura à autarquia, o candidato do PSD, Vladimiro Feliz, reforça a acusação e defende que em está em causa a honra da cidade.

"Esta atitude não nos parece digna de uma democracia do século XXI. Usar e-mails institucionais da câmara para divulgar iniciativas de recandidatura parece-nos um uso abusivo de recursos públicos e, mais uma vez, mostra aqui uma confusão entre interesse particular e interesse público. Põe em causa o próprio profissionalismo, dignidade dos funcionários e a honra da cidade", explicou à TSF Vladimiro Feliz.

O PSD apresenta, esta quinta-feira, queixa na Comissão Nacional de Eleições, mas Vladimiro Feliz quer também que Rui Moreira peça desculpa à cidade.

"No primeiro caso, a desculpa foi um erro de um funcionário, que já tem vindo a acontecer em outras autarquias também, como em Lisboa. Sempre que acontece algo, os líderes não têm culpa, que é sempre do funcionário municipal. Está na hora de o líder municipal pedir desculpa à cidade, assumir estes erros e redimir-se", acrescentou o candidato do PSD à Câmara do Porto.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da recandidatura de Rui Moreira refuta a acusação e diz que "não é verdade".

"A informação foi remetida para a 'mailing list' da comunicação social do Porto, do Nosso Movimento, bem como para a 'mailing list' da Associação [associação cívica - Porto, o Nosso Movimento], que contém alguns contactos que, no passado, se inscreveram e participaram em iniciativas do Movimento. Quanto à questão do encaminhamento da informação, não é da nossa responsabilidade", refere a assessoria de imprensa do Porto, o Nosso Movimento, em resposta enviada à Lusa.

No comunicado, a comissão política concelhia do PSD/Porto refere ainda tratar-se de "mais um triste episódio protagonizado pela Câmara Municipal do Porto".

"Um presidente que se promove enquanto candidato aos colaboradores da câmara é um presidente que perdeu a noção de liberdade e independência, colocando a cidade ao seu serviço, em vez de servir a cidade e os portuenses. Práticas como estas são muito comuns na Venezuela e na Coreia do Norte, mas não no Porto, pois, como dizia Almeida Garret: '...nessa cidade há muito quem troque o B pelo V, mas há muito pouco quem troque a honra pela infâmia e a liberdade pela servidão", lê-se no comunicado do PSD/Porto.

Os sociais-democratas do Porto ironizam, escrevendo que "a culpa é dos funcionários", em alusão à situação que ocorreu no fim de semana, quando a câmara do Porto explicou que a partilha do 'post' sobre a recandidatura de Rui Moreira à cidade feita na página de Facebook da "Feira do Livro do Porto", iniciativa organizada pela autarquia, se deveu a "erro de uma funcionária" do município.

"Nesta semana, é a segunda vez que episódios desta natureza acontecem, por isso, a pergunta é simples: senhor presidente, agora a culpa também é dos funcionários? A independência não se proclama, pratica-se. Tal como na anterior situação, o PSD irá apresentar queixa à CNE, estas situações têm de terminar, a bem da democracia e da liberdade", refere a comissão política concelhia do PSD/Porto.

Rui Moreira apresenta a sua recandidatura à Câmara do Porto esta quinta-feira, ao final da tarde, no pavilhão Rosa Mota.