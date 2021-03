Vacinação dos professores arranca no próximo fim de semana

© José Sena Goulão/Lusa

É já no próximo fim de semana que arranca a vacinação dos professores. Em declarações à TSF, o ministroTiago Brandão Rodrigues confirma que já foi informado de que a operação deverá prosseguir durante o mês de abril.

"Fomos informados pela Task Force de que já existe um trabalho de coordenação entre as estruturas locais do Ministério da Saúde para que a vacinação possa ser iniciada no próximo fim de semana, continuando depois no mês de abril", explicou o ministro da Educação, remetendo "detalhes" para a equipa responsável pelo Plano de Vacinação contra a Covid-19.

No dia em que regressam as aulas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, o ministro da Educação garante à TSF que o Governo está atento à recuperação das aprendizagens. Além do estudo diagnóstico realizado em janeiro, será feito um outro, em junho, para avaliar, em permanência, como é que os alunos estão a acompanhar as aulas.

"Existe uma grande preocupação e atenção à consolidação e recuperação das aprendizagens depois do confinamento do ano passado e deste que agora termina", afirma Tiago Brandão Rodrigues, lembrando que o calendário escolar foi "alargado" e que houve um reforço de professores, psicólogos e educadores sociais.

O Governo já adiantou que será dada atenção aos alunos que "chumbaram no ano anterior ou com história pessoal de dois ou mais chumbos."

"É importante conhecer o que vai dizer o estudo diagnóstico e continuar a fazer testes de diagnóstico para compreender qual é a latitude da perda de aprendizagens e vamos ter de agir em conformidade", sublinha o ministro da Educação.

Tiago Brandão Rodrigues visita, esta manhã, um agrupamento de escolas em Paços de Ferreira, para assinalar este regresso à atividade escolar.

