Vacinação. Nova fase "é muito mais exigente", mas não vale a pena "excesso de ansiedade"

O primeiro-ministro, António Costa © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Rita Carvalho Pereira e Sara Beatriz Monteiro 03 Fevereiro, 2021 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, afirma que a nova fase de vacinação nos centros de saúde, que se inicia esta quarta-feira, "é muito mais exigente". "Abrange um universo de cerca de 900 mil pessoas e vai exigir uma grande capacidade de mobilização de todas estas unidades de saúde", nota o primeiro-ministro.

Esta manhã, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde visitaram o centro de saúde de Alvalade, para marcar o arranque da vacinação contra a Covid-19 nestas unidades de saúde.

António Costa lembra que mais de 400 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e que se seguem agora "dois meses de trabalho muito exigente, mas que vai ser fundamental para preparar a fase seguinte".

O primeiro-ministro esclarece que, quando a vacinação for alargada à população em geral, será uma fase particularmente desafiante, estando dependente da quantidade de vacinas disponíveis.

"Neste momento, há um esforço muito grande da Comissão Europeia para que a indústria cumpra os contratos", sustenta.

Costa lembra que as pessoas serão contactadas para tomarem a vacina, logo não é necessário dirigirem-se aos hospitais e centros de saúde a pedirem para serem vacinadas.

"Não vale a pena termos um excesso de ansiedade ou correr para as unidades locais de saúde a pedir a vacina", sustenta.

O primeiro-ministro pede ainda que se evite a postura de "treinador de bancada", manifestando que uma doença devia ser mais prioritária do que uma outra.

Mesmo após tomar vacina, é preciso manter cuidados

A ministra da Saúde, Marta Temido, alerta que é preciso que toda a população, mesmo aqueles que já foram vacinados, continue a manter as medidas de proteção contra a Covid-19.

Marta Temido lembra que o processo de vacinação vai ainda demorar algum tempo, pelo que "é essencial que continuemos todos a manter as medidas de proteção", como "o distanciamento físico, a utilização de máscaras, o arejamento dos espaços e a higienização das mãos".

Manifestando a crença de que as vacinas são "a melhor forma para sair desta situação" de pandemia, a ministra da Saúde sublinhou a aplicação do plano de vacinação contra a Covid-19 conforme as recomendações das autoridades de saúde.

Marta Temido frisa ainda que, apesar da situação de dificuldade, os serviços de saúde vão continuar a lutar para entregar o melhor resultado aos portugueses.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19