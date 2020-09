"Vai correr bem, tenho a certeza." Marcelo quer chegar ao Natal com o "mais difícil ultrapassado"

© Filipe Farinha/Lusa

Por Francisco Nascimento 15 Setembro, 2020 • 16:33

O Presidente da República pede que alunos, pais e professores "remem no mesmo sentido" para "Portugal ganhar o ano". Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou a abertura do ano letivo na escola de Gueifães, na Maia, e mostrou-se convicto de que Portugal vai ultrapassar com sucesso a crise pandémica.

Em declarações aos jornalistas, acompanhado pelo ministro da Educação, o chefe de Estado alerta que é necessário transformar "um pequeno problema em algo que se resolve. E não um pequeno problema que se converte num grande problema".

"Vai ter de correr bem. Quando chegarmos ao Natal, e olharmos para trás, espero que possamos dizer que o que parecia muito complicado no primeiro dia, continua a levantar algumas questões, mas com o tempo mais difícil ultrapassado."

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que sem o compromisso dos portugueses "não há planos para a economia nem para o emprego que funcionem". O Presidente da República diz que esse é o desafio de Portugal, com foco na educação.

"Isto está tudo ligado e tudo começa pela educação. Tem de começar bem, para que tudo na saúde e economia corra bem. E vai correr bem, tenho a certeza", assegura.

O início do ano letivo começou oficialmente a 14 de setembro, o que se traduz no regresso às aulas de mais de um milhão de alunos. Há exceção dos estudantes do 11.º e 12.º ano, os restantes não têm aulas presenciais desde março, devido à propagação da Covid-19.

A partir desta terça-feira, todo o território de Portugal continental passa a situação de contingência, com os ajuntamentos limitados a dez pessoas.