"Vai havendo uma crise numa rádio, na comunicação social. E isso atinge a democracia"

Marcelo teme ameaça à democracia caso não se resolvam problemas na comunicação social © Lusa

O Presidente da República defende que o Governo deve procurar estratégias para ajudar a resolver a crise da comunicação social portuguesa, temendo "uma ameaça à democracia". Em declarações aos jornalistas, à margem de uma iniciativa do jornal Público, Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais apoio do Estado para a imprensa portuguesa.

"É preciso haver um conjunto de iniciativas. Há uma parte de responsabilidade dos poderes públicos. Os poderes públicos têm de criar condições, por exemplo, de isto que é feito por privados poder ser feito por públicos. Noutros países é feito por públicos. O próprio Estado facilita o acesso a assinaturas para que haja mais leitura de imprensa. Há muitas medidas possíveis", vinca o chefe de Estado, acrescentando que não se pode ter "a sensação que, de ano para ano, vai fechando um jornal, vai havendo uma crise numa rádio, vai havendo uma crise num grupo de comunicação social e isso começa a atingir a democracia portuguesa e as pessoas ficam insensíveis".

Ouça as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a comunicação social.

Marcelo Rebelo de Sousa espera, por isso, que o Executivo inclua propostas no próximo Orçamento do Estado para ajudar a resolver a crise que se vive na comunicação social portuguesa. O Presidente da República falava à margem da apresentação do projeto PSuperior, que junta o jornal Público e várias empresas na promoção da leitura de jornais.