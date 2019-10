"Vai haver uma maioria de esquerda"

© Lusa

Rui Rio saiu da reunião com o Presidente da República convicto que haverá uma maioria de esquerda no Parlamento. O líder do PSD afirmou que o "desejo do PS é construir a estabilidade à esquerda, seja com o BE e o PCP ou só com o BE".

Ouça as declarações de Rui Rio após a reunião com o Presidente da República. 00:00 00:00

Rio afirmou ainda que um eventual acordo à esquerda pode trazer "novidades desagradáveis"e "pode vedar a possibilidade de fazer reformas estruturais". Espero que acordo que vier ser firmado entre o Bloco de Esquerda e o PS não inviabilize de haver entendimentos sobre matérias estruturais.

Questionado sobre as críticas de Cavaco Silva à situação do partido, Rui Rio não quis responder às perguntas dos jornalistas.

Nas primeiras audições após as eleições legislativas de domingo, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu ao longo do dia os partidos que conseguiram eleger deputados. O chefe de Estado vai indigitar esta segunda-feira António Costa como primeiro-ministro, garantiu fonte da Presidência à TSF.