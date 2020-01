"Vale tudo" no CDS? Pires de Lima desafia líder a retirar confiança política a Matos Santos

Pires de Lima © Maria João Gala/Global Imagens

O antigo vice-presidente do CDS, António Pires de Lima desafiou esta sexta-feira o novo presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, a retirar a confiança política a Abel Matos Santos, que faz parte da direção do partido.

Entre 2012 e 2015, Abel Matos Santos fez publicações no Facebook em que abordava as figuras de Salazar e Aristides Sousa Mendes, referindo-se a este último como um "agiota de judeus", como explica o Expresso .

Para Pires de Lima, o partido não pode aceitar que alguém com a linha de pensamento de Matos Santos faça parte de um partido democrático. As declarações de Abel Matos Santos "ofendem a tradição e memória democrática do CDS", explica em declarações à TSF.

"São declarações em que faz elogios à PIDE, em que faz declarações elogiosas ao Dr. Oliveira Salazar e declarações profundamente ofensivas sobre o cônsul Aristides Sousa Mendes, um herói nacional que, com grande custo pessoal, salvou centenas ou milhares de judeus da morte na Segunda Grande Guerra", recorda.

Tendo em conta que Abel Matos Santos faz agora parte da direção do CDS, Pires de Lima espera que o presidente do partido não "assobie para o lado" e tome uma posição clara.

"Tenho a certeza de que o Francisco Rodrigues dos Santos não concorda em nada com este senhor", nota o antigo ministro, que espera que a consequência desta discordância seja a de "retirar a confiança política" a Matos Santos.

Pires de Lima vai mais longe e afirma que, caso Francisco Rodrigues dos Santos não tome "uma posição sobre esta matéria num prazo razoável" e não seja "consequente", o sinal será o de que "vale tudo para esta direção do CDS".

Sobre a sua continuidade no partido, Pires de Lima não a coloca em causa: "Só se me puserem fora do partido, o que eu acho que não vai acontecer." O antigo vice-presidente elogia a forma como Francisco Rodrigues dos Santos "ganhou o partido" e o Congresso e tem, por isso, "toda a legitimidade" para liderar o partido.

"Espero que o partido faça um percurso de crescimento, de implantação e que a vida do partido depois esteja ao nível do que foi a dinâmica e a vivacidade do Congresso", diz Pires de Lima. Mas deixa um aviso: "Isso não significa que os militantes tenham de estar calados perante factos graves."

Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), eleito para a comissão executiva do CDS, reagiu à polémica sem negar a autoria das frases, e ao semanário Expresso afirmou que "expurgar frases desses textos e descontextualizá-las não é um exercício sério".