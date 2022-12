"Valorizamos muito todo o trabalho." Ministro do Ambiente agradece a Pedro Nuno Santos

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro © António Pedro Santos/Lusa

Em nome da equipa e dele próprio, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, agradeceu a Pedro Nuno Santos, de quem se assume próximo, e fez questão de elogiar as marcas do agora demissionário ministro das Infraestruturas.

"O Governo está a suportar, na Assembleia da República, a maioria política de um partido, tem condições para continuar o seu trabalho e é isso que vai, naturalmente, fazer. Lamentamos a decisão de saída do ministro das Infraestruturas e da Habitação, é uma pessoa com quem, obviamente, nutrimos muita admiração e temos uma relação pessoal. Respeitamos a decisão que foi tomada pelo ministro, lamentamos que tenha saído do Governo e valorizamos muito todo o trabalho, as marcas que tem construído e que estou certo que o Governo continuará. Compreendemos que tenha tomado essa decisão", explicou Duarte Cordeiro.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, demitiu-se na quarta-feira à noite para "assumir a responsabilidade política" do caso da indemnização de 500 mil euros da TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro.

Esta foi a terceira demissão do Governo em dois dias, depois de Alexandra Reis, da pasta do Tesouro, no centro da polémica com a indemnização, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que acompanhou a decisão de Pedro Nuno Santos.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu na terça-feira a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros da TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização por sair antecipadamente, em fevereiro, de administradora executiva da transportadora aérea. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e este mês foi escolhida para secretária de Estado do Tesouro.



A decisão de indemnizar Alexandra Reis, noticiada pelo Correio da Manhã, foi criticada por toda a oposição e posta em causa até pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que seria "bonito" prescindir da verba.