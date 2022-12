O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © Leonel de Castro/Global Imagens

O Estado vai pagar mais pelas ecografias obstétricas desde que sejam feitas em hospitais públicos, revelou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em entrevista à TSF e ao JN. O responsável pela pasta da Saúde admitiu que o preço pago pelo Governo é, nesta altura, baixo. Por isso, adiantou que os médicos que fazem ecografias de obstetrícia vão receber mais, mas com uma condição.

"Vamos melhorar muito a remuneração que é dada aos profissionais pela realização das ecografias obstétricas. É muito difícil aceder, nos convencionados, às ecografias obstétricas porque o preço que o Estado paga é um preço que está relativamente baixo, degradado, como dizem os economistas. Vamos aumentar o preço com uma condição: queremos fazer as ecografias obstétricas dentro dos hospitais públicos. Não é por preconceito ideológico, é porque temos que remunerar os profissionais para que se mantenham no setor público", afirmou à TSF e JN Manuel Pizarro.

O ministro não adianta quando é que o aumento será feito, mas reafirma que a decisão sobre o encerramento de algumas maternidades será tomada nos primeiros meses do próximo ano.