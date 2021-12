Van Dunem acumula pastas da Justiça e da Administração Interna

© António Cotrim/Lusa

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai substituir Eduardo Cabrita na pasta da Administração Interna. A revelação foi feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que anunciou a aceitação da demissão bem como da substituição.

"O Presidente da República aceitou hoje as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração do Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna, bem como da sua substituição pela Dra. Francisca Van Dunen, que acumulará com as funções de Ministra da Justiça", lê-se no site da Presidência.

A Presidência da República também informou que "os Secretários de Estado do MAI são reconduzidos".

"A posse, em cerimónia restrita, está marcada para amanhã, sábado 4 de dezembro, pelas 15h00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém", conclui.