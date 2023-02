Vasco Lourenço "apoia totalmente" presença de Lula da Silva nas comemorações do 25 de Abril

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, durante a comemoração do 25 de Abril em 2022 © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Fátima Valente e Rui Oliveira Costa 23 Fevereiro, 2023 • 23:14

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, considera que a ideia de Lula da Silva participar nas comemorações da revolução dos cravos é "ótima" e apoia totalmente a iniciativa.

"A ideia parece-me ótima e apoio totalmente. Estou certo de que o militares de Abril, de uma maneira geral, sentir-se-ão satisfeitos e honrados por verem um Presidente como Lula da Silva participar e intervir diretamente numa cerimónia evocativa do 25 de Abril. O 25 de Abril é o primeiro responsável direto quer pela liberdade em Portugal, quer pelo fim da guerra e a construção da paz, quer pela construção da democracia, onde a existência de uma Assembleia da República, de um parlamento democrático, é resultado direto do 25 de Abril", começou por dizer o militar de Abril à TSF.

Para Vasco Lourenço, "um Presidente que, na sua ação no primeiro mandato e na ação que continua a manifestar no seu segundo mandato, defende os valores de Abril, de certeza que dará muita honra que possa discursar na Assembleia da República".

Vasco Lourenço diz à TSF que a vinda de Lula da Silva é uma "ótima" ideia 00:00 00:00

Mas deixa uma reserva: "Agora, é evidente que a Assembleia da República é soberana e terá havido aí uma gaffe do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros ao anunciar uma intenção que ainda não se sabe. Espero que se venha a decidir pela positiva."

"Em relação aos 50 anos, um desejo que expresso é que Portugal possa ter aqui os presidentes de vários países independentes que constituam a comunidade lusófona em conjunto com Portugal. O velho Brasil é uma exceção, mas os outros resultaram diretamente do 25 de Abril, portanto, seria muito bom que conseguíssemos que nos 50 anos todos eles estivessem aqui em Portugal. Não sei se será possível, se será fácil, mas aqui fica também um desejo de ver concretizado isso pelos responsáveis políticos portugueses", refere Vasco Lourenço.

O presidente da Associação 25 de Abril, a revolução "é universal" e "teve influência decisiva em muitos lugares no mundo", visto que até o Brasil "sofreu influência muito positiva pelo 25 de Abril".

Vasco Lourenço quer que toda a comunidade lusófona participe nos 50 anos do 25 de Abril 00:00 00:00

"Recordemos que em 1974 havia ditadura no Brasil, mas houve alguma influência nossa, com o que se passou aqui, para que os militares deixassem de se considerar os donos do país, como acontecia no Brasil, e pudessem constituir também uma democracia (...) O 25 de Abril sempre foi comemorado em muitos lugares do mundo, nomeadamente onde há portugueses. Nas comunidades portuguesas no estrangeiro, o 25 de Abril é comemorado em praticamente todas", afirma, referindo que por isso não vê "qualquer entrave, antes pelo contrário, em que o 25 de Abril possa ser comemorado com intervenção da comunidade lusófona".

Vasco Lourenço espera que os militares portugueses possam conviver com Lula da Silva e "manifestar-lhe a permanente garantia de que continuamos a considerar que os militares devem estar ao serviço do povo a que pertencem e não ao serviço de um qualquer ditador que os tente manipular e instrumentalizar como ainda há pouco tempo aconteceu no Brasil".

"Esperemos que essa vinda do Presidente Lula da Silva a Portugal na altura do 25 de Abril lhe permita, como diria o Chico Buarque, levar mais um cheirinho a alecrim para o Brasil", conclui.