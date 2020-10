Veja aqui as alterações ao apoio extraordinário às empresas

© Pixabay

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros as alterações ao apoio extraordinário à retoma progressiva das empresas. De acordo com o executivo de António Costa, os objetivos destas alterações são "reforçar os apoios à manutenção dos postos de trabalho nas empresas em maiores dificuldades, proteger os rendimentos dos trabalhadores, garantindo que quem for abrangido não receberá menos do que 88% da sua remuneração e reforçar o apoio à formação, mais do que duplicando a bolsa para o trabalhador".

Uma das principais alterações passa pelo reforço do apoio para manutenção de emprego às empresas em maior dificuldade, permitindo às empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75% poderem reduzir o Período Normal de Trabalho (PNT) até 100%.

O Governo pretende também apoiar a manutenção de emprego nas empresas com quebras de faturação entre 25% e 40% e, por isso, o apoio à retoma progressiva "passa a abranger as empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 25%, permitindo a redução do PNT até 33%, revendo-se o conceito de crise empresarial", como se pode ler no comunicado do Conselho de Ministros.

Por fim, o Governo decidiu aumentar o valor da bolsa para o plano de formação previsto no diploma, passando de €66 para €132 para o empregador e de €66 para €176 para o trabalhador.

