Veja aqui tudo o que muda em Portugal com novas medidas de desconfinamento

O primeiro-ministro, António Costa © António Pedro Santos/Lusa

Por Cátia Carmo 25 Junho, 2020 • 17:20

O Conselho de Ministros desta quinta-feira determinou que o território nacional vai passar a estado de alerta, o mais fraco. No entanto, a Área Metropolitana de Lisboa ficará em estado de contingência, um estado intermédio, e 19 freguesias da capital permanecem em estado de calamidade.

António Costa alerta que passar ao estado de alerta não significa regressar à normalidade que existia antes da pandemia do novo coronavírus. Quem está doente ou sob vigilância ativa continua a ter de obedecer ao confinamento obrigatório e mantêm-se, para todos, as regras de distanciamento social e higienização.

Consulte aqui a apresentação do Conselho de Ministros com todas as novas medidas desta fase de desconfinamento.

Já aqui pode ver a lista de 19 freguesias e as respetivas medidas de mitigação.