Veja aqui todas as novas restrições aprovadas pelo Governo

Por Cátia Carmo, Gonçalo Teles e Guilherme de Sousa 08 Julho, 2021 • 18:50

O Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira várias medidas de combate à pandemia, que está a agravar-se no território continental. Entre as novidades, está a exigência de apresentação de um teste negativo ou um certificado de vacinação no acesso ao interior dos restaurantes, nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Os autotestes também são aceites para efeito de entrada em restaurantes ou alojamentos, mas devem ser feitos "no momento, à porta do estabelecimento ou do espaço", ou "nas 24 horas anteriores à sua apresentação, na presença de um qualquer profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado".

Nestes concelhos, os restaurantes já poderão funcionar até às 22h30, ao fim de semana. No total, há agora 27 concelhos de risco elevado e 33 de risco muito elevado. Estas novas regras para os restaurantes só entram em vigor a partir das 15h30 do próximo sábado.

Além dos restaurantes, o certificado digital ou o teste negativo passa também a ser exigido nos estabelecimentos turísticos e de alojamento local. Para obter o certificado digital basta aceder ao portal do SNS24.

Outra das novidades, é que a cerca à Área Metropolitana de Lisboa, adotada nas últimas semanas, deixa de existir, conforme explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Já a limitação de circulação, ou seja, o recolher obrigatório a partir das 23h00 estende-se agora aos 60 concelhos de risco elevado e muito elevado.

Consulte aqui o documento apresentado pelo Governo.