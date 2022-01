Vencedores e vencidos da noite eleitoral, o fecho do mercado de transferências e outros destaques TSF

António Costa foi reeleito primeiro-ministro © Miguel A. Lopes/EPA

É o que Costa pediu, primeiro muito, depois menos, mas acabou por ter: a maioria absoluta. Sem que estejam ainda contados os círculos eleitorais do estrangeiro, o PS soma a eleição de 117 deputados e encara os próximos quatro anos com uma governação aparentemente folgada, perante um PSD que falhou em unir a direita. Mas para que uns ganhem lugares, outros tiveram de os perder.

A noite começou com um vencedor incerto, mas cedo se percebeu que a tendência era do Partido Socialista. Gritos, abraços e sorrisos marcaram a noite eleitoral no hotel Altis, num partido que, embora tenha alterado o discurso a meio da campanha, conseguiu a maioria absoluta.

O presidente do PSD, Rui Rio, reconheceu que os sociais-democratas não atingiram "nem de perto, nem de longe os objetivos" definidos, admitindo a vitória inequívoca do PS. "O PSD até teve mais votos em praticamente distritos, mas só que há aqui um fenómeno que efetivamente decidiu as eleições: houve um voto útil à esquerda absolutamente esmagador", resumiu, já depois de ter confirmado que ligou a António Costa para felicitá-lo pelo resultado alcançado.

Do lado do Chega, André Ventura asseverou o partido que lidera como a "terceira força política em Portugal" e declarou o fim da "oposição fofinha" no Parlamento, assumindo que quer ser "solução de qualquer Governo à direita" no país.

João Cotrim de Figueiredo afirmou que o Partido Socialista "poderá contar com a oposição firme da Iniciativa Liberal (IL)". Recebido com grande entusiasmo na Gare Marítima de Alcântara, Cotrim de Figueiredo disse que "há dois partidos que podem cantar vitória".

No Bloco de Esquerda, Catarina Martins, assumiu a derrota eleitoral e a maioria absoluta do PS, mas realçou o resultado é agravado pela eleição de deputados por parte do Chega.

Outro dos derrotados da noite, o PCP, considerou pela voz do dirigente Jorge Pires que a "fortíssima bipolarização artificial" entre PS e PSD prejudicou a votação da CDU, acrescentando que as primeiras projeções dos resultados das legislativas não correspondem ao trabalho desenvolvido pela CDU.

À última hora foi confirmada a presença do PAN na Assembleia da República durante a próxima legislatura. Apenas após a oficialização é que a porta-voz e candidata eleita pelo partido, Inês Sousa Real, falou ao público, assumiu a derrota e começou por "saudar o PS e António Costa pela vitória".

O fundador do Livre Rui Tavares apontou como grande desafio o diálogo à esquerda no Parlamento face a uma maioria absoluta do PS e admitiu que a sua eleição foi uma "segunda oportunidade".

Perante os "maus resultados" do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos demite-se da liderança do partido, referindo que "deixou de ter condições para liderar". "Este é um mau resultado para o CDS. Ao final de 47 anos perde a sua representação parlamentar", disse, sublinhando que "assume a responsabilidade por estes resultados".

Nestas eleições, o Chega assumiu-se como terceira força política ao eleger 12 deputados, com André Ventura a ser eleito novamente por Lisboa. Do lado da Iniciativa Liberal, que elegeu oito deputados, sendo assim a quarta força politica, João Cotrim de Figueiredo voltou também a ser eleito por Lisboa.

