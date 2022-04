"Venham Mais Vinte Cincos." Poderá haver uma nova história do 25 de Abril? Siga em direto na TSF

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Dito de outra forma: "O nosso atual tempo da globalização, em que nos habituámos a ver o mundo como uma unidade supranacional, também altera a visão dos historiadores sobre a visão nacional do 25 de Abril? O papel do 25 de Abril no mundo e o papel do mundo no 25 de Abril, podem suscitar uma nova escrita da História geral do 25 de Abril? O que é que uma nova História do 25 de Abril pode trazer às novas gerações?"

O debate, integrado na iniciativa "Venham Mais Vinte Cincos" da Câmara Municipal de Setúbal, tem as participações de Adelino Maltez, professor catedrático, doutor em Ciência Política; Albérico Afonso Costa, historiador e professor coordenador do ensino politécnico; António Costa Pinto, historiador, politólogo, professor no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa; Fernando Rosas, historiador, professor emérito da Universidade Nova de Lisboa; Irene Flunser Pimentel, doutorada em História Institucional e Política do século XX, Prémio Pessoa 2007; e Silvestre Lacerda, diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O debate, cuja abertura será feita por André Martins, presidente da Câmara de Setúbal, e Pedro Cruz, diretor da TSF, será transmitido em livestreaming nos sites do DN/JN/TSF e na antena da TSF, a partir das 10h30 desta quinta-feira.