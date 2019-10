"Venham, venham cumprimentar Costa!" 'Jotas' chamam jovens à campanha

© Mário Cruz/Lusa

Por Inês André de Figueiredo 03 Outubro, 2019 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não estava prevista, pelo menos nos planos iniciais, mas a arruada do PS em Lisboa, na Avenida Duque D'Ávila, realizou-se mesmo, se bem que com muito menos barulho do que é costume devido à ausência da habitual fanfarra, por respeito à morte de Freitas do Amaral.

Pub Pub

Foi nas calmas e rodeado de amigos e conhecidos que o líder socialista percorreu a avenida lisboeta, entre a Gulbenkian e o Arco Cego. A falta de som também não chamava a atenção e a verdade é que não se aproximaram muitas pessoas de Costa. A exceção foi mesmo o final da arruada, onde estavam centenas de jovens nos jardins do Arco Cego, como é habitual. A comitiva socialista não entrou, mas quem estava cá fora apercebeu-se da presença do PS.

Pub Pub

"Venham, venham cumprimentar António Costa. Está aqui mesmo para isso." A frase foi repetida várias vezes por um dos 'jotas' mais empenhados em levar jovens até ao candidato a primeiro-ministro. Alguns lá foram, uns tímidos, outros desembaraçados. Não faltaram as fotos, os abraços e os cumprimentos. Faltaram sim, como tem vindo a acontecer durante toda a campanha, as conversas prolongadas na rua.

Entre as reações, há quem regresse a rir, há os calados e há mesmo um desabafo: "Do PS eu nunca sei quem é o candidato."

Tancos regressa à campanha pela boca de Manuela Ramalho Eanes

Uns metros antes, Costa encontra-se com alguém que o conhece bem e que ele conhece bem. Manuela Ramalho Eanes entrou a meio da arruada, esperou calmamente a chegada do líder socialista e garantiu que estava ali apenas como "cidadã", por um "dever de cidadania".

Manuela Ramalho Eanes veio elogiar o "político íntegro" e de "grande dimensão ética" que considera António Costa, mas voltou a trazer o tema de Tancos para a campanha.

A antiga primeira-dama recorda o roubo das armas de guerra como um "caso gravíssimo" na instituição militar. "Que siga o processo, que seja punido quem tem de ser punido e que haja muita firmeza e uma grande autoridade em tudo o que se faz", pediu.

Manuela Ramalho Eanes considera que "na campanha, deploravelmente, o tema tem sido só Tancos", o que não é visto com bons olhos. "É uma pena, nós temos de ser esclarecidos sobre outros processos e queremos um país melhor", acrescentou a presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança.

Costa agradeceu o apoio de Manuela Ramalho Eanes que, "não tendo o cartão do PS, "é uma cidadã que aprecia" aquilo que tem "tentado fazer pelo país".