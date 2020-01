Ventinhas diz que é preciso alterar sistema para que processos não durem uma década

António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público © Jorge Amaral/Global Imagens

Depois da abertura do ano judicial, António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, afirma que ou se aceita que os processos vão durar uma década ou então tem de se alterar o sistema.

"Se se defende que realmente queremos processos muito mais rápidos, mas depois cada uma das propostas que se faz é sucessivamente rejeitada, não poderemos conseguir esses tempos. Há aqui a questão dos meios que poderão minorar esse tempo. No entanto, as questões legislativas também são importantes", explicou António Ventinhas.

Este ano, a cerimónia de abertura do ano judicial decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, devido às obras de beneficiação que decorrem no edifício do Supremo Tribunal de Justiça.