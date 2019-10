Ventura ao ataque: "Conte comigo para denunciar os familiares que tem no Governo"

© António Cotrim/EPA

Por TSF 07 Outubro, 2019 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

André Ventura, líder do Chega, eleito deputado pelo círculo de Lisboa, não demorou a responder a António Costa, que afirmou no discurso de vitória, na noite de domingo: "Não conto com o Chega para nada."

Pub Pub

Num post publicado esta segunda-feira na sua página de Facebook, o conhecido comentador televisivo escreveu: "Eu sei, dr. António Costa. Mas conte comigo para denunciar os familiares que tem no Governo, o desemprego jovem ou as negociatas com as empresas amigas como as golas inflamáveis. Conte comigo para lhe apontar o caminho para um país melhor."

Pub Pub

Uma guerra de palavras que começou com a eleição de André Ventura para a Assembleia da República. O futuro deputado refere-se às polémicas apontadas a António Costa ao longo do último ano, fazendo antever discussões acesas ao longo da próxima legislatura.

O PS conseguiu 36,65% dos votos, elegendo 106 deputados. No discurso perante os seus militantes, António Costa destacou a eleição de deputados socialistas em todos os círculos eleitorais. Estendeu ainda a mão aos partidos políticos de esquerda, com vista a uma nova gerigonça, ou a acordos para viabilizar os próximos Orçamentos do Estado.

Já o Chega teve de esperar até à contagem dos últimos votos para celebrar a eleição de um deputado, confirmando as projeções lançadas pelos meios de comunicação social. O partido obteve 1,30% dos votos, sendo que superou os resultados dos partidos políticos sem assento parlamentar.