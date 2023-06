Ventura aponta divisão "perturbadora" entre Governo e BdP sobre taxas de juro

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O líder e deputado do Chega, André Ventura, vê o primeiro-ministro e o governador do Banco de Portugal desencontrados sobre a política de subidas da taxa de juros e alerta que é preciso alinhar a mensagem passada ao Banco Central Europeu (BCE).

Esta quinta-feira, António Costa defendeu que o BCE "não compreende a natureza específica deste ciclo inflacionista" e que "é mais ou menos claro" que "o aumento dos lucros extraordinários tem contribuído mais para a manutenção da inflação do que a subida dos salários", uma ideia defendida pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em Sintra.

Ventura refere que ver o primeiro-ministro tomar esta posição como errada "é paradigmático, mas é também pitoresco, porque o senhor ministro das Finanças parece não discordar e o governador do Banco de Portugal também parece não discordar".

Ventura assinala a discordância entre Costa e Centeno. 00:00 00:00

Já Mário Centeno, no programa 'Grande Entrevista', da RTP, transmitido na noite desta quarta-feira, mostrou-se convicto de "que as taxas de juros dos depósitos vão continuar a subir nos próximos tempos", havendo "margem para isso acontecer e deve acontecer".

Nesta linha, o deputado assinala que "quem tem assento" junto do BCE é o governador do BdP, Mário Centeno, e não António Costa, e que estas avaliações dissonantes levantam questões sobre se "há uma voz na política portuguesa representante em Bruxelas, ou se há várias vozes".

"É muito perturbador o que estamos a assistir, esta divisão de posições dentro do Governo e com o Banco de Portugal é perturbadora e reveladora do caos que se vive ao nível governativo e ao nível da política económica portuguesa", atira.

É precisa "pressão forte" sobre Bruxelas. 00:00 00:00

Defensor de uma "pressão forte" sobre Bruxelas para "contrariar a subida consistente das taxas de juro", Ventura assinala que "talvez o retomar dos debates quinzenais, que estão previstos para setembro, possa ser uma boa notícia".

O parlamentar do Chega sustenta que é nesse espaço que a oposição deve "fazer ver ao senhor primeiro-ministro as decisões e a firmeza e o pulso que tem de ter em Bruxelas para que os portugueses não asfixiem mais ainda do que estão a asfixiar neste momento".

"Parece-nos importantíssimo que nos próximos meses haja pressão forte", insiste.