Ventura atira-se a Costa. Primeiro-ministro "tranquilo" sobre respostas de Tancos

Por Inês André Figueiredo 18 Fevereiro, 2020

O caso de Tancos chegou ao debate quinzenal pela voz de André Ventura que, depois de revelar que não há dinheiro para pagar a luz da GNR, questionou o primeiro-ministro sobre uma alegada violação do segredo de justiça pela divulgação das respostas de Costa relativamente ao desaparecimento das armas.

"É publicado na página do Conselho de Ministros uma resposta sua a um inquérito que está sob segredo de justiça, qual é a sua responsabilidade política nisto?", questionou o deputado de Chega, frisando que esta situação é "gravíssima".

O chefe do Executivo justificou que "o segredo de justiça morre na fase de inquérito". "Fiquei, aliás, tranquilo em saber que chegada a fase em que divulguei as respostas esse processo não era objeto de qualquer tipo de segredo. Depois de ter visto publicadas as perguntas que me foram dirigidas, parcialmente as respostas que me tinham dado e até uma notificação ao Conselho de Estado com quase 10 dias de antecedência até ofício ter chegado ao Palácio de Belém", realçou António Costa.

Pouco antes, o primeiro-ministro não deixou passar em branco uma publicação de André Ventura após António Costa se pronunciar sobre o caso Marega: "Estranho que, depois de andar dois dias a dizer que eu era hipócrita, agora chegue aqui, cara a cara, e não diz nada sobre isso."