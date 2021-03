Ventura defende eleições autárquicas no sábado e no domingo em vez de dois fins de semana

André Ventura © LUSA

O presidente do Chega defendeu esta sexta-feira que as eleições autárquicas de setembro/outubro devem ocorrer em dois dias, sábado e domingo, para evitar aglomerações, em vez de dois fins de semana distintos, como sugeriu o ministro da Administração Interna (MAI).

"Para efeitos de gestão política e eleitoral, seria mais adequada a realização das eleições, não em fins de semana diferentes, mas no mesmo fim de semana: no sábado e no domingo. Isto impediria a concentração de votantes no mesmo dia e facilitaria a gestão política e eleitoral autárquica", disse André Ventura em declarações à agência Lusa.

Em entrevista à Lusa, o ministro Eduardo Cabrita lembrou que nas autárquicas "não está previsto o voto antecipado", mas existe "abertura para ponderar modelos", sendo "a distribuição do voto entre dois fins de semana perfeitamente possível".

"É importante criar um mecanismo de salvaguarda para o adiamento ou divisão do ato eleitoral, mas sujeito a avaliação de necessidade, consoante a evolução da pandemia", acrescentou o deputado único do partido da extrema-direita parlamentar.

Cabrita referiu ainda que a lei eleitoral é assunto de "reserva absoluta" da Assembleia da República, mas adiantou que não há qualquer certeza "de que a situação em dezembro possa estar melhor do que em setembro", questionado sobre a alteração da data das eleições, como já propôs o PSD, um adiamento de dois meses.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).

