Ventura desafia Marcelo a convidar Costa a formar novo Governo

O presidente do partido Chega, André Ventura

Por Rita Carvalho Pereira 23 Janeiro, 2023 • 14:31

O líder do Chega propôs, esta segunda-feira, que o Presidente da República demita o atual Executivo e convide o primeiro-ministro a formar um novo Governo.

André Ventura considera que o Governo está em "descrédito absoluto" e que, se Marcelo Rebelo de Sousa rejeita a instabilidade que novas eleições poderiam trazer, deve, então, fazer com que António Costa reúna um novo elenco governativo, sujeito a escrutínio.

"Se o Presidente não quer eleições - e isso é compreensível, aparentemente, segundo as sondagens publicadas, os portugueses também não querem eleições (...) -, então, demita o Governo", desafiou o presidente do Chega, notando que as eleições "excecionais e fora de tempo" são "um fator de paragem" do país.

"Convide António Costa a formar um novo governo. Um novo governo em que todos tenham de ser submetidos às mesmas regras de ética, de questionário e de transparência", propôs Ventura.

Marcelo Rebelo de Sousa tem insistido que o questionário para escrutínio de novos governantes, aprovado pelo Executivo, deveria ser aplicado também aos ministros e aos secretários de Estado que já se encontram em funções - uma hipótese que foi rejeitada pelo primeiro-ministro, António Costa.

Chega pede a novo líder da IL "que não se furte" a Governo à direita

André Ventura saudou também, esta tarde, a eleição do novo líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha.

Sublinhando os resultados da sondagem TSF/JN/DN, que indica que PSD e Iniciativa Liberal juntos ultrapassam PS nas intenções de voto e em que Ventura é apontado como principal figura da oposição ao Governo e a que mais se destaca na liderança da direita parlamentar, o presidente do Chega pede a Rui Rocha que não se "furte" a uma solução de Governo à direita.

"Esperemos que a Iniciativa Liberal possa, após os debates e as lutas internas, consolidar-se como partido do espetro parlamentar de direita, consiga assumir essa identidade de partido de direita, e que não se furte a uma solução de Governo à direita", expressou o líder do Chega.