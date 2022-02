Ventura líder da oposição? Rio não vê "espaços em branco" e realça que PSD "é muito maior"

O presidente do PSD, Rui Rio © Lusa

Depois de ter sido recebido pelo Presidente da República, em Belém, Rui Rio espera que o PS "tenha aprendido alguma coisa" com a sua última maioria absoluta, que "correu muito mal".

Sobre o escrutínio ao Governo, Rio recusa "espetáculos para abrir as televisões", apelando a "coisas sérias" com a permanência das equipas parlamentares na Assembleia da República. "Para fazer espetáculo não contam comigo", garante.

Sobre a discussão interna no PSD, Rio quer que seja discutida na reunião da Comissão Política Nacional, após a qual falará. Depois, vai tomar posse como deputado "seguramente".

Questionado sobre a possibilidade de realizar um Congresso sem que se realizem eleições diretas, Rio descarta a ideia: "Para quê? Nem sei de onde é que isso sai."

Rui Rio revela que recebeu "centenas de mensagens" depois de ter questionado a sua própria utilidade para o partido.

Numa resposta a André Ventura, que disse que vai liderar a oposição no país enquanto o PSD não se reorganizar, Rui Rio diz encarar "com humor" as declarações do líder do Chega.

"O PSD representa quase um terço dos portugueses, é muito maior do que o Chega e não há aqui espaços em branco", garante.