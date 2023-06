Ventura "mantém confiança integral" em deputado acusado de agressão num jogo de futebol

Sobre se iria avançar com um processo de averiguação interna, André Ventura descartou tal processo © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O líder do Chega afirmou esta terça-feira que mantém "confiança integral" no líder parlamentar Pedro Pinto, acusado de agredir um árbitro de 18 anos num jogo de futebol infantil, descartando qualquer processo interno de averiguação de factos.

"Já falei com o deputado Pedro Pinto sobre isso e mantém a minha confiança integral", disse André Ventura, que falava aos jornalistas após chegar ao memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande, onde estava acompanhado pelo líder parlamentar do partido.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, o deputado Pedro Pinto terá insultado e agredido um árbitro de futebol de 18 anos, num torneio infantil de escalões sub-11 e sub-13, no Crato, concelho do distrito de Portalegre.

Segundo o jornal Expresso, Pedro Pinto fazia parte da equipa técnica de um dos clubes participantes, e terá sido visto a acertar com o chapéu na cara de um dos árbitros.

Já o Jornal de Notícias, conta ainda que o líder parlamentar do Chega terá dirigido palavras hostis ao presidente da Câmara do Crato, durante aquela prova de futebol.

Para o presidente do Chega, "não houve qualquer agressão e não houve qualquer envolvimento em qualquer facto que tenha sido ilícito", suportando a sua afirmação num esclarecimento por parte do próprio deputado visado.

"Tive a preocupação de falar com o deputado Pedro Pinto. [...] A verdade é que foi desmentido. Não há nenhum elemento que aponte noutro sentido e tenho a maior confiança na liderança da bancada do Chega", vincou.

Questionado pela Lusa sobre se iria avançar com um processo de averiguação interna ou se bastaria apenas a palavra do seu líder parlamentar, André Ventura descartou tal processo, considerando que os factos "não são factos de natureza política nem de natureza parlamentar ou partidária".

"São factos da vida pessoal e privada", disse o presidente do Chega, acusando o autarca do Crato de "aproveitamento" e de tentar "denegrir o nome do Chega".

"Não se trata de nenhum facto parlamentar, de nenhum facto político, é um facto da vida privada e uma tentativa de denegrir o Chega. Nada mudou", asseverou.

Esta não é a primeira vez que o líder da bancada do Chega é acusado de estar envolvido em confrontos.

Há mais ao menos um ano, o Correio da Manhã noticiou que Pedro Pinto teria abordado o assessor do PS Nuno Saraiva num corredor da Assembleia da República, ameaçando-o com expressões como "parto-te a tromba" e "és um anão".