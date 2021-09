Ventura no bairro da Jamaica. "Não pode haver locais onde os políticos não podem entrar"

O presidente do Chega, André Ventura © António Cotrim/Lusa

André Ventura esteve, esta segunda-feira, de visita ao bairro da Jamaica, no Seixal, onde revelou estar à espera de ser bem recebido. O líder do Chega afirmou que "este é um dos bairros que mais tem criticado", mas considerou que "como político, deveria estar ali".

"Estamos aqui porque este é um dos pontos e um dos bairros que mais temos criticado e eu achei que, como político, devia estar aqui. Se não estivesse a polícia, provavelmente teríamos tomado outras opções", disse, em declarações aos jornalistas, durante a visita ao bairro da Jamaica.

"É importante que todos percebam isto: sejam de esquerda ou de direita, do BE ao Chega, não pode haver locais neste país onde os políticos não podem entrar. A polícia tem que garantir que temos condições de aceder a todo o território nacional em igualdade de condições", referiu.

Ouça as declarações de André Ventura, no bairro da Jamaica, no Seixal 00:00 00:00

Após ter sido condenado em tribunal por ter chamado "bandidos" a uma família que vive no local e que se envolveu em confrontos com a PSP, André Ventura sublinhou que "tal como há muitos bandidos neste bairro, também há pessoas de bem e também há famílias de bem", considerando que "essas pessoas são provavelmente são as que mais sofrem e sentem com as dificuldades que são criadas neste bairro".

"Estar aqui é um sinal de que eu e o Chega não nos esquecemos destas pessoas, que provavelmente sofrem muito mais do que qualquer um de nós, porque vivem aqui, têm que conviver com isto todos os dias", afirmou, acrescentando que não se esquece dos "bandidos", mas prefere "vê-los na cadeia do que à solta".

Ventura diz que não se esquece "das pessoas de bem" que vivem nesta zona 00:00 00:00

André Ventura lembrou ainda o "historial de operações contra o tráfico de droga e de furto", na zona do bairro da Jamaica, bem como os crimes diversos de ofensas à polícia realizados por moradores.

"A minha função é, como político, vir analisar, perceber e propor", finalizou.

Nesta visita, o líder do Chega defendeu também a demolição ou requalificação das habitações do bairro. No caso da requalificação, Ventura considerou que os moradores devem pagar renda.