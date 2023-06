Ventura promete "consequências" caso se confirmem ameaças de dirigentes do Chega

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O líder do Chega, André Ventura, garante que haverá "consequências" se se confirmar a prática dos crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa por parte do dirigente distrital Nuno Pontes e do membro do Conselho Nacional Luc Mombito.

Ventura garante que, tanto da sua parte como da do partido há uma "condenação evidente" de ameaças, "sejam elas de que tipo forem".

Sobre o caso em específico, que envolve ameaças ao jornalista da SIC Pedro Coelho, o líder do Chega assinalou que esta investigação "não foi uma iniciativa do Ministério Público", mas sim fruto de "uma queixa que houve de uma associação" e que o partido "respeita isso".

"A Justiça está a fazer o seu trabalho, quando terminar podem ter a certeza de uma coisa: hoje, como ontem, como sempre, enquanto eu for presidente do partido haverá consequências", prometeu Ventura sobre o desfecho do caso.

Ainda assim, o líder partidário deixou um aviso: "Nós condenamos todo o tipo de ameaça, chamamos é à atenção que temos nós próprios sido alvos de todas as ameaças e que agora esperamos a mesma reação por parte das autoridades."

Nuno Pontes e Luc Mombito são suspeitos dos crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa.