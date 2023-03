Ventura quer "esclarecimentos" do Governo sobre naturalização de Pedro Pichardo

© António Pedro Santos/Lusa

André Ventura quer que a ministra da Justiça e o secretário de Estado do Desporto prestam esclarecimentos na Assembleia da República sobre a naturalização de Pedro Pichardo, depois das acusações de Nélson Évora de que a federação comprou o atleta olímpico.

Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega lembra que Pedro Pichardo entrou em Portugal como refugiado político, embora admita que todos os que fogem de ditaduras "devem ter lugar de acolhimento em Portugal.

Ventura fala, no entanto, num "clima de suspeição" pelo que incita a maioria socialista a aprovar os requerimentos do partido para ouvir os governantes.

"São graves as suspeitas lançadas de que terá havido uma compra da nacionalidade para fins desportivos. A informação que temos é que Pedro Pichardo entrou em Portugal com o estatuto de refugiado político. Há alegações que têm de ser cumpridas e era importante saber se foram cumpridas", disse.

O líder do Chega lembra que o processo de naturalização só foi aprovado depois de um parecer do comité olímpico, sustentando que o atleta poderia prestar serviços relevantes ao Estado português, pelo que o partido quer esclarecer "as razões para esta exceção".

"Era importante conhecermos o teor para que outros atletas não sintam hoje que foram discriminados ou injustiçados no seu processo de obtenção de nacionalidade", acrescentou.