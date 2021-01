Ventura sobe o tom: "Ana Gomes, não és bem-vinda em Portugal"

O candidato às eleições presidenciais de 2021 pelo Chega, André Ventura © LUSA

Animado com uma recente sondagem que lhe dá o segundo lugar nas eleições presidenciais, André Ventura serviu-se do comício marcado para uma noite fria na cidade da Guarda para atacar a sua mais próxima adversária e mobilizar os que o seguem."Eles dizem que ultrapassamos Ana Gomes e nós sabemos disso mas nada está garantido, não acreditem em vitórias antecipadas", disse aos poucos simpatizantes que estavam na sala." Vamos esmagar a esquerda mas para isso precisamos de sair de casa e ir votar", acrescentou.

Apelando ao voto no dia 24 de janeiro André Ventura foi mais longe e endureceu o discurso ao considerar Ana Gomes persona non grata no país. Uma afirmação que surgiu na sequência da critica à ex-eurodeputada e candidata à Presidência que tinha defendido na sua jornada de campanha a regionalização." Houve um referendo e os portugueses votaram contra", lembrou." São estes os democratas, os mesmos que tinham um cartão do MRPP, os mesmos que diziam ser arautos da liberdade e que mais não são do que a expressão dos ditadores que temos no mundo", afirmou. Num discurso inflamado atirou:" Ana Gomes, não és bem-vinda em Portugal e nunca serás eleita presidente da República Portuguesa".

Num discurso sempre aceso, como é seu apanágio, o deputado e candidato do Chega apelou aos militantes e simpatizantes para que tornem possível uma segunda volta das presidenciais em Portugal."Vamos levar Marcelo Rebelo de Sousa à segunda volta das presidenciais, a primeira desde 1986 !", gritou.