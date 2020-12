Verdes também se opõem à renovação do Estado de Emergência

© LUSA

O Partido Ecologista "Os Verdes" também se opõe à renovação de um estado de exceção no país. José Luís Ferreira insiste que, apesar de não ser um problema, "o Estado de Emergência também não tem sido parte da solução".

"Nós consideramos que o Governo para tomar as medidas que se impõem não precisa do Estado de Emergência, nomeadamente para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. O Governo não precisa do Estado de Emergência para garantir que as pessoas que andam nos transportes públicos possam, objetivamente, respeitar as regras de distanciamento social. O mesmo se diga em relação às escolas e também achamos que para o Governo poder reforçar a higiene e segurança nos locais de trabalho também não é necessário Estado de Emergência", sustenta José Luís Ferreira.

Questionado pelos jornalistas, José Luís Ferreira defende que "seria inaceitável" haver limitações à atividade partidária na campanha para as presidenciais, mas diz acreditar que não é esse o objetivo quer do governo, quer do presidente da República.

"Não creio que haja qualquer intenção por parte nem do senhor presidente nem do Governo em limitar direitos políticos", defende.

José Luís Ferreira assevera, no entanto, que cabe a cada candidatura ser capaz de garantir todas as regras de segurança.

