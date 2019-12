"Vergonha", "receio" e um apelo : partidos reagem à exclusão da Conferência de Líderes

© Manuel de Almeida/Lusa

Chega, Iniciativa Liberal e Livre vão depender da decisão do Presidente do Parlamento para "quando o entenda útil" os convidar a participar na Conferência de Líderes Parlamentares. É por isso, que o apelo de João Cotrim de Figueiredo, deputado único do Iniciativa Liberal, segue para Ferro Rodrigues:

"O Sr. Presidente da Assembleia da República, espero eu, que faça uma interpretação extensiva desse poder. Está nas mãos dele poder usar essa faculdade (do artigo 59) para poder chamar os deputados únicos com muito maior frequência do que a disposição que ficou consignada", adiantou João Cotrim Figueiredo, em declarações no Parlamento.

Esta manhã, os votos do PS, PSD e PCP confirmaram a decisão indiciária tomada ontem à noite, pelo Grupo de Trabalho, chumbando uma proposta do Bloco de Esquerda: aos três novos partidos não vai ser aplicada a decisão da última legislatura, em relação ao então deputado único do PAN André Silva, a quem foi permitido participar como observador nas reuniões da Conferência de Líderes Parlamentares.

Numa primeira reação a deputada do Livre Joacine Katar Moreira adivinha, nesta recusa, um receio de que se multiplique o fenómeno do PAN.

"Há um receio de que aconteça com os atuais deputados únicos o que aconteceu com o deputado único do PAN, na última legislatura. É que numa única legislatura, estes deputados únicos se transformem em grupos parlamentares".

A deputada do Livre nota uma "relativa abertura retórica" à melhoria das condições dos deputados únicos que esbarra completamente na hipótese de participação na Conferência de Líderes" e considera que "mais cedo ou mais tarde", o regimento vai ter de adaptar-se à nova realidade.

Já ontem, ouvido pela TSF, André Ventura considerou a decisão "um escândalo e uma vergonha que mostra que os partidos do sistema não estão a conseguir reagir ao facto de ter novas vozes na AR".

"Nada diz compensa, nem faz ignorar o facto gravíssimo, de não estarmos num grupo, que coordena os trabalhos na Assembleia da República, como é a Conferência de Líderes", criticou o deputado do Chega.

Esta manhã, PS, PSD e PCP votaram contra o artigo, proposto por CDS, Iniciativa Liberal, Livre e Chega, que dava o direito de participação dos deputados únicos na Conferência de Líderes e chumbaram também a proposta do Bloco de Esquerda que visava atribuir a estes partidos o estatuto de observadores. CDS, Iniciativa Liberal, Livre votaram a favor numa reunião onde esteve ausente o deputado do Chega André Ventura.

Telmo Correi, do CDS, considera que a decisão votada pelo PS, PSD e PCP é "um erro político".

""Estes partidos vão ser barrados à porta da conferência de líderes, o que, além do mais, é um erro. É atribuir um capital de queixa absolutamente desnecessário e quase que me lembra uma outra situação recente, na Assembleia, e eu não queria usar a palavra proibida mas, vou correr esse risco: isto é uma vergonha sem nenhum tipo de explicação", disse o deputado centrista numa alusão ao episódio, ocorrido, na semana passada, entre André Ventura e Ferro Rodrigues.

Nas votações desta manhã, na Comissão de Assuntos Constitucionais, foi aprovada com os votos do PS, PSD, PCP, BE e PAN, e teve a abstenção do CDS, IL e Livre, a proposta que atribui aos deputados únicos o direito de fazer cinco declarações políticas por ano parlamentar. O Chega não participou nesta votação por estar ausente.

As alterações ao Regimento do Parlamento vão ser votadas na próxima sexta-feira e existe consenso entre os partidos para que entrem imediatamente em vigor, enquanto a revisão mais profunda, que ainda decorre, só terá resultados nos próximos meses.