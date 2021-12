"Veto sem base legal." Dois membros do Conselho de Jurisdição do CDS demitem-se

© Octavio Passos/Global Imagens

Dois dos membros do Conselho de Jurisdição do CDS puseram o lugar à disposição depois do imbróglio gerado por alegadas incompatibilidades de que foram acusados.

A polémica surgiu na sequência do pedido apresentado por Nuno Melo de impugnação da reunião do Conselho Nacional que decidiu adiar o congresso do partido. Agora, João Monge Gouveia e Otília Gomes dizem não querer prolongar o "jogo do empurra" no partido, para que a democracia interna possa ser retomada.

Ouça aqui as declarações de João Monge Gouveia, que se demitiu do Conselho Nacional de Jurisdição do CDS. 00:00 00:00

"O dr. Nuno Melo intentou um processo ao Conselho Nacional de jurisdição, foram levantados impedimentos e incompatibilidades que não existem, mas o presidente do CNJ decidiu, a meu ver sem qualquer base legal, suspender o órgão do partido até que fosse esclarecido pela secretaria-geral se esses impedimentos existiram ou não", explica João Monge à TSF.

"Existem provas documentais que indicam que tal incompatibilidade não existe", acrescenta.