"Vida da oposição é difícil." Para o PS, IVA zero é dos acordos "mais importantes da legislatura"

O PS defende que o acordo do Governo para garantir o IVA zero nos produtos alimentares é "um dos acordos mais importante da legislatura". Os socialistas notam a "inovação" da medida, que envolve os produtores e a distribuição, e rejeitam as críticas da oposição.

Já depois de vários partidos reagirem ao anúncio do primeiro-ministro, com um programa que terá um custo de 600 milhões de euros, um valor superior ao anunciado, teve a palavra o líder da bancada da maioria absoluta, Eurico Brilhante Dias.

"Não se faz oposição apenas a dizer mal do Governo, faz-se oposição criando alternativas e, neste caso, acho que a vida da oposição é particularmente difícil. Aquilo que o Governo apresenta não é apenas a redução do IVA para zero por cento. É a redução do IVA nos produtos base da alimentação, mas faz uma aproximação com as entidades", argumenta.

Eurico Brilhante Dias garante, ainda assim, que o PS "vai continuar atento" ao aumento dos preços, lembrando que haverá uma avaliação daqui a três meses.

Questionado sobre as palavras do Bloco de Esquerda, sugerindo "falta de ambição" ao Governo "num acordo de cavalheiros", Brilhante Dias distingue diferenças para os bloquistas: "Nós somos um partido progressista, mas que procura envolver todos, o BE é um partido de fação".

O líder parlamentar socialista salienta o "diálogo" do Governo com os vários parceiros, embora disponha de uma maioria absoluta, lembrando que, no passado, os socialistas assinaram um acordo com os parceiros sociais para a melhoria de rendimentos, e com os sindicatos para o aumento de salários na Função Pública.