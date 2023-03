Governo defende que IVA Zero "não vem tarde", oposição contrapõe. Siga aqui o debate

Por Francisco Nascimento 29 Março, 2023 • 16:02 Partilhar este artigo Facebook

Em resposta à oposição, o Governo defende que o IVA Zero em 44 produtos alimentares "não chega tarde", mas sim "no momento certo", depois de várias medidas que o Governo já aprovou, ao longo do último ano, para mitigar o aumento dos preços.

António Costa mandatou o seu secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes, para fazer a defesa da proposta, que tem aprovação garantida com os votos da maioria absoluta socialista. O secretário de Estado refutou as críticas.

"Esta proposta não veio tardiamente, como alguns criticam. Este não é o momento zero, é mesmo a proposta do IVA Zero, que acrescenta a todas as medidas que temos vindo a tomar e que não pode ser vista isoladamente", disse António Mendonça Mendes.

Da oposição o tom foi unânime, de crítica ao Executivo de António Costa, com a ainda líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, a lamentar que a proposta "tenha tudo para correr mal" e beneficie apenas "os que lucram milhões".

O debate acontece durante a tarde desta quarta-feira, mas a proposta do Governo vai a votos apenas nas votações do plenário de sexta-feira, na fase de generalidade. A perspetiva dos parlamentares e dos governantes é que a medida entre em vigor em meados de abril.

A proposta do Governo abrange 44 produtos do cabaz alimentar e estará em vigor durante meio ano, com uma reavaliação dentro de três meses.

O agendamento da sessão, que teve início às 15h00, prevê uma duração total de duas horas.

Em atualização