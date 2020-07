Visita de Marcelo à Madeira foi "positiva" e "esclarecedora"

© Homem de Gouveia/Lusa

Por Lusa 05 Julho, 2020 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou hoje a sua visita de 24 horas à Madeira de "positiva" e "esclarecedora".

"Eu vou daqui com muita informação, com muitos elementos políticos importantes e, portanto, habilitado para exprimir, traduzir, transmitir e explicar a importância daquilo que se está a passar na Madeira", disse no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo na visita à Unidade de Rastreio e Vigilância à Covid-19 que monitoriza os passageiros desembarcados na região.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda achar que o balanço da visita "é muito positivo".

"Foi muito muito esclarecedora, em todos os domínios, no domínio da saúde pública e da estratégia definida, da organização, da execução, dos resultados, do que isso significa em termos de mérito de quem pôs de pé, planeou, antecipou e, depois, concretizou", acrescentou.

Adiantou ainda regressar a Lisboa com mais informação da realidade social, da reação da sociedade madeirense, das necessidades financeiras, a médio e longo prazo, e das perspetivas adicionais através da auscultação dos empresários, em especial os do turismo, e da população.

"Eu vou ver, agora, como é a eficácia [do controlo dos visitantes à chegada], se está provado este sistema e se isso pode ser um motivo de reflexão adicional a nível nacional", concluiu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje o Centro de Saúde do Bom Jesus, a Unidade de Internamento Polivalente/Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19, no Hospital Central do Funchal, a freguesia de Câmara de Lobos, que foi alvo de uma cerca sanitária devido ao aparecimento de uma cadeia de transmissão ativa de Covid-19 tendo visitado o complexo habitacional da Cidade Nova onde se deu o surto, esteve num lanche com as direções da Instituições Particulares de Solidariedade Social e, antes de regressar a Lisboa, a Unidade de Rastreio à Covid-19 no Aeroporto da Madeira.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também classificou de "positiva" a visita de trabalho de Marcelo Rebelo de Sousa, salientando que o Presidente da República teve a possibilidade de "ver 'in loco'" as dificuldades da região no atual quadro de crise pandémica.

"Numa conversa franca que tivemos para a necessidade do Presidente da República, enquanto órgão de magistratura supremo da Nação, eleito por sufrágio universal, constituir uma ponte de ligação, de articulação e de concertação entre as necessidades da Região e aquilo que são as expetativas relativamente ao Estado designadamente para a retoma da nossa economia e necessidades orçamentais", disse.

"Penso que foi uma visita profícua e neste momento estão criadas as condições para construirmos novas plataformas de entendimento para o futuro", observou.

A Madeira mantém o total de 93 casos de Covid-19, com 90 recuperados e apenas três ativos, sem necessidade de cuidados hospitalares, indicou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Os três casos [ativos] foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", esclarece a entidade, em comunicado, vincando que os viajantes permanecem em confinamento em unidade hoteleira ou residência própria.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 530 mil mortos e infetou mais de 11,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.614 pessoas das 43.897 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS