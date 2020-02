Vitalino Canas garante isenção: "Não tenho nenhuma relação com a Operação Marquês"

© Filipa Bernardo/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa com Sara Beatriz Monteiro 26 Fevereiro, 2020 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Completamente tranquilo". É assim que Vitalino Canas, um dos nomes propostos pelo PS para integrar o Tribunal Constitucional (TC), garante estar, depois de o partido Iniciativa Liberal anunciar que ia votar contra a nomeação por considerar "que haja uma politização tão extremada do TC", uma vez que "Vitalino Canas foi ex-secretário de Estado de Guterres, ex-deputado do Partido Socialista e ex-porta-voz do Governo Sócrates".

"Eu não tenho nenhuma relação com o processo da Operação Marquês. Não tive intervenção processual nem como advogado, nem como testemunha, nem como inquirido de nada", adianta Vitalino Canas.

Vitalino explica que apenas conhece um dos arguidos da Operação Marquês, José Sócrates, com quem não fala "há anos" e garante que se alguma vez o processo chegar ao Tribunal Constitucional "será visto com toda a isenção".

"Nem sequer existem razões para me declarar impedido", considera, acrescentando que o seu nome nunca foi mencionado no processo, seja nos tribunais seja na comunicação social.

Questionado sobre a capacidade para ser Juiz do Tribunal Constitucional, Vitalino Canas garante que está habilitado: "Andei 40 anos a preparar-me para ser juiz do Tribunal Constitucional."