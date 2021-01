Vitorino Silva defende adiamento das eleições presidenciais

O candidato às eleições presidenciais de 2021, Vitorino Silva © LUSA

O candidato às eleições presidenciais Vitorino Silva defende que as eleições presidenciais deviam ser adiadas. No Hospital de São João, no Porto, onde foi dar sangue, o candidato do RIR lembra os idosos, e acusa a classe política de cometer erros de principiante.

"A solução era adiar as eleições. Os idosos estiveram presos, entre aspas, este tempo todo, não puderam sair no Natal, não puderam ter visitas da família e vão ter agora visitas no dia das eleições de gente que não é família para ir buscar o boletim de voto? Temos de ser responsáveis. Os políticos têm de pensar nas coisas a longo prazo. São falhas de principiante. Os políticos deste país parecem uns principiantes", sustenta.

O Governo prepara-se para decretar o confinamento geral. Vitorino Silva vai para casa, tal como todos os portugueses, mas a campanha não fica suspensa.

"Ainda não suspendi a campanha, porque o confinamento é só quarta-feira. Eu sou povo. Vou ter de sair da minha sede de campanha que é a rua. O meu gabinete é a rua. Eu vou da minha sede de campanha que é a rua e do meu gabinete que é a rua para minha casa, mas não suspendo a campanha. Claro que sou um homem das palavras, também sou um homem de palavra, e vou estar nos debates por respeito aos meus adversários", garante.

Vitorino Silva deu sangue e incentiva os portugueses a fazerem o mesmo. O candidato vai mais longe e diz que até a democracia "precisa de ser vacinada".

"Nem tenho medo de seringas, nem de vacinas. E também sou candidato para curar a democracia. A democracia, neste momento, precisa de ser vacinada, porque era uma vergonha o que aconteceu. Alguns provincianos de Lisboa não queriam que este homem que hoje está aqui a dar sangue tivesse voz, vez e lugar. Quiseram calar gente que tem voz, gente que fala por todos", remata.