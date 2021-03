Vladimiro Feliz é o candidato do PSD à câmara do Porto. Veja a lista

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens (arquivo)

O líder do PSD anunciou, esta terça-feira, que Vladimiro Feliz é o candidato do partido à câmara municipal do Porto.

"O meu candidato é este e todos acreditaram porque neste eu confio, é um homem confiável, um homem que conhece bem a cidade do Porto, um homem que conhece bem a Câmara Municipal do Porto e um homem leal", afirmou o presidente dos sociais democratas, Rui Rio, numa conferência de imprensa no Porto, onde divulgou mais 50 nomes de candidatos às autárquicas homologados pela direção nacional, entre eles o de António Oliveira como candidato a Gaia e o de Ricardo Batista Leite para Sintra.

Entre as diversas hipóteses de candidato ao Porto e após um processo de escolha em que Rui Rio garante ter trabalhado com especial "empenho", o líder do PSD garante que Vladimiro Feliz "é um homem confiável e que conhece bem a cidade e a câmara". "Muita gente o indicou", garante Rui Rio.

O PSD "não tem a obrigação de ganhar a câmara do Porto", mas tem a obrigação de "oferecer aos portugueses" uma "excelente" opção.

Vladimiro Cardoso Feliz tem 47 anos, nasceu no Porto e é licenciado em Engenharia Mecânica, opção de Gestão da Produção, pela Universidade do Porto.

Iniciou a atividade profissional no Instituto Eletrotécnico Português na área de pré-venda e foi engenheiro de programa na OGMA -- Indústria Aeronáutica de Portugal.

Foi ainda presidente executivo da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação.

Entre 2012 e 2013, Vladimiro Feliz foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, na altura liderada por Rui Rio.

Contudo, o social-democrata exerceu, desde 2006, diversas funções nesta autarquia portuense, entre as quais como diretor municipal de Sistemas de Informação, vereador da Educação, Juventude e Inovação, do Ambiente e Serviços Urbanos, do Turismo, Inovação e Lazer e tutelou o Gabinete de Estudos e Planeamento.

Exerceu ainda, no universo da câmara municipal, as funções de administrador delegado da Fundação Porto Social, de presidente do conselho de administração da Associação Porto Digital, da Direção da Associação de Turismo do Porto e do conselho de administração da PortoLazer EM.

Atualmente, desempenha as funções de diretor de Sistemas de Informação e de responsável da Área de Smart Cities no Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), em Matosinhos.

É ainda presidente da secção de `Smart Cities´ da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) e membro do Conselho Editorial da i9Magazine.

O atual executivo da Câmara Municipal do Porto é liderado por Rui Moreira, eleito pelo movimento "Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido", reconduzido no cargo nas últimas eleições autárquicas, onde venceu com maioria absoluta.

António Oliveira há 15 anos "nada tem a ver com futebol"

Sobre Vila Nova de Gaia e a escolha de António Oliveira - antigo jogador, treinador e selecionador nacional - Rio sublinha que o candidato "há 15 anos que nada tem a ver com futebol" e que não há, portanto, "promiscuidade" entre o futebol e a política.

"Depois de sair de futebol fez algo que não sei se alguém nesta sala tinha força para fazer, que é tirar um curso superior" de Direito, elogiou também o líder social-democrata.

O PSD tem "a expectativa de ganhar" nas câmaras às quais apresentou candidatura.